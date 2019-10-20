Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor!

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinde 3'üncü güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA'lar tarafından izleniyor.