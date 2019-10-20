Web TV Türkiye Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor!

Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor!

20.10.2019 | 16:08

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinde 3'üncü güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'da bulunan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının bölgeden çekilip çekilmedikleri İHA ve SİHA'lar tarafından izleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:47
Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor! 20.10.2019 | 16:08
00:49
Gri listedeki 2 terörist teslim oldu 20.10.2019 | 15:36
10:25
Tel Abyad'dan canlı yayın! Terörden arındırılan ilçe merkezinde hayat normale döndü! 20.10.2019 | 11:34
00:37
ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi 19.10.2019 | 20:25
12:16
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalar 19.10.2019 | 20:26
00:41
Vali Yerlikaya: “Muhtarlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” 19.10.2019 | 19:07
01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı 19.10.2019 | 16:47
03:58
Terör örgütü PKK/YPG'den kimyasal silah tiyatrosu! Kahpelikte sınır tanımayan teröristlerden yeni kara propaganda... 19.10.2019 | 16:31
31:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu 19.10.2019 | 16:28
04:24
"Ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?" 19.10.2019 | 16:21
10:09
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu 19.10.2019 | 15:52
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Reis' diye seslendi, bir anda sarıldı! 19.10.2019 | 15:25
09:02
Barış Pınarı Harekatı'nda 120 saatlik süre bitince ne olacak? ABD varılan mutabakata uyulmazsa ne olur? 19.10.2019 | 12:40
03:38
Milli Savunma Bakanlığı'nda Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile ilgili son dakika flaş açıklama 19.10.2019 | 12:19
28:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar 19.10.2019 | 12:09
02:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Afrika Dini Liderlerinden Kudüs Şairi Nuri Pakdil'e Fatiha 19.10.2019 | 11:58
04:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar 19.10.2019 | 11:34
00:18
MİT'ten FETÖ operasyonu... FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi! 19.10.2019 | 09:37
04:38
Başkan Erdogan Batı'nın kanlı yüzünü ortaya serdi 19.10.2019 | 00:41
00:52
FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi 18.10.2019 | 22:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN