Teröristlerin kirli planı ortaya çıktı
Teröristlerin kirli planı ortaya çıktı. YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı siviller kurtarıldı. Suriye Milli Ordusu kontrolünü sağladığı köyde çok sayıda sivilin bir arada toplandığını tespit etti. Kurtarılan sivillere yardım eden Milli Ordu onların ihtiyaçlarını da karşıladı.
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