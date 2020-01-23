TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den flaş 'Tüketim Çılgınlığı' açıklaması!

Elektronikten giyime, ayakkabıdan market ürünlerine kadar çoğu üründe yüzde 80'lere varan indirimlerin 12 ay sürmesi mümkün mü? Tüketim çılgınlığının son yıllarda ki artışını TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber’e değerlendirdi.

"%50 VE ÜZERİ İNDİRİM LİBERAL EKONOMİDE MÜMKÜN DEĞİL"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Bugüne kadar meslek odalarından alınan izin ile yılda 2 defa indirim gerçekleşir ve bu indiriminde 15 gün süresi olurdu. Ancak artık öyle değil.12 ay indirim olduğu öne sürülüyor. Bu kadar sık indirim yeni bir literatür oldu. Mağazalar ilk etapta fiyatı çok yüksek olarak belirleyip daha sonrada indirim varmış gibi lanse ediliyor. Giysilerde ki kar marjı maksimum %40 seyrinde olur. Özellikle böyle bir liberal ekonomide %50 ve üzeri indirimler mümkün değildir. Elbette hatalı ürünlerde bu indirimler olabilir ancak bunun dışında böyle bir indirim söz konusu ise o üründe mutlaka hile ve haksız kazanç vardır. Mağazalar müşterilerin yoğunlukla ne zaman alışveriş yapacağını hesap edip eldeki ürünün takviyesini yapıyor. Bunlara yönelik öncelikle tüketici otokontrol sistemi ile hareket etmeli daha sonra da meslek odaları bu satışlara müsaade etmemeli. İndirimler için en doğru aylar nisan, mayıs, haziran veya ekim, kasım, aralık aylarıdır." ifadelerini kullandı.

Küçük esnafın müşteri devamlılığını riske atmak istemediği için, çok daha dikkatli ve güvenilir hareket ettiğine değinen Palandöken: "Büyük şirketlerde bu durum daha farklı olmakla beraber gerçek fiyat ve indirimli fiyat unsuru var. Bu şirketlerin ürünlerinde iki uç var, ya bu ürünlerde çok fazla kazanç söz konusu ya da mutlaka yaptıkları durumun hatalı olduğunu öğrenecekler." şeklinde konuştu.