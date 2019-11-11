Tevfik Göksu o raporu teslim etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak göreve gelir gelmez, ilk iş olarak belediye personelini işten atarak mağdur eden Ekrem İmamoğlu, bu konuyu hiç gündeme getirmese de, İBB meclisinde AK Parti grubu işçilerin hakkını aramaya devam ediyor. AK Parti grubu işten çıkarılan vatandaşlar için bir komisyon kurdu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bugün, kurululan komisyonun hazırladığı raporu işçilere okuduktan sonra raporu Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'e teslim etti.
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