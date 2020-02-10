Tevfik Göksu'dan Meclis'te "kaçak büfe" sorusu! | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Güngören Belediyesi’ni karşı karşıya getiren ‘kaçak büfe’nin İyi Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık’ın olduğu kesinleşti. AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, büyük skandalı Meclis gündemine taşıdı.
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