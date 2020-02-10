Tevfik Göksu'dan Meclis'te zam açıklaması: "Marmaray'a yapılan zam da aynı UKOME kararından çıktı!" | Video
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmasında İstanbulluların büyük tepki verdiği toplu ulaşım zamlarına değindi. Göksu, "Seçim vaatlerinde İstanbul'da ulaşım harcamalarını azaltacağız demiştiniz. Azaltmanız böyle mi oluyor?" dedi. Tevfik Göksu ayrıca Marmaray'a yapılan %35 zammı TCDD'nin yaptığı zam diye servis eden FOX'a da tepki gösterdi. Göksu, "Marmaray zammı, aynı İETT ve Metrobüs zamları gibi aynı UKOME kararıyla yapılmıştır. İBB Meclisinin bu konuda bir hakkı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.
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