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THY’den 10 Kasım’a özel Atatürk paylaşımı

09.11.2019 | 18:20

Türk Hava Yolları(THY), Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81’inci yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından “Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik!” notuyla anlamlı bir video paylaştı.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü.

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