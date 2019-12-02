Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını canlı yayında açıkladı. Bakan Pekcan: Kasım ayında ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamları 11 ayda yüzde 1,77 artarak 165,7 milyar dolara ulaştı.