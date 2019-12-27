TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil tanıtımında konuştu "Bizim için de fırsat penceresi"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı yerli otomobil tanıtım töreninde konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında "Verdiğimiz sözün arkasındayız. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de fırsat penceresi." dedi. Hisarcıklıoğlu "2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" açıklaması yaptı.
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