Tokat'ta kumrular yuvalarını Türk Bayrağı'nın gölgesine kurdular

Tokat'ta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm resmi binalarla birçok ev ve işyerinde bayramdan bir gün önce Türk Bayrakları asıldı. Tokat Belediye Başkanlığı Binasına da asılan bayrağın arkasında kalan bir pencereyi güzel ve serin bir yuva yeri olarak gören kumrular bayram sabahı işe koyuldu. 20 Mayıs sabahı mesainin başlamasıyla birlikte bina cephesindeki bayrağı toplamak isteyen belediye çalışanları, kumruları ve inşası tamamlanmak üzere olan yuvalarını gördü. Durumun Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu'na iletilmesiyle birlikte örnek bir karar verildi. Başkan Eroğlu, kumrular kurdukları yuvalarından yavrularını uçurduktan sonra bayrağın toplanması talimatını verdi. Bu talimat sonrasında yeni yuvalarında 3'üncü günlerine giren kumrular, bir taraftan yuvalarına çöp toplamaya devam ederken, diğer taraftan yeni komşu oldukları özel kalem personeline yarenlik ediyor. Kumruların yuva yaptığı pencerenin yanında çalışan Tokat Belediye Başkanlığı Özel Kalem Personellerinden Hatice Ulu: "18 Mayıs akşamı bayrağımızı astık tabi. Tüm resmi bayramlarda asıyoruz bayrağımızı. Daha sonra bayrağı kaldırmak istedik. Baktık ki kuş kısa bir süre içerisinde yuva yapmış. Başkanımıza da ilettik durumu. Bayrağı kuşumuz yumurtalarını çıkarana kadar indirmeyeceğiz. O al bayrağın altında, güvenli bir şekilde yavrularını uçuracak inşallah" şeklinde konuştu.



Durumdan haberdar olan hayvansever vatandaşlar alınan örnek kararın kendilerini gururlandırdığını söyledi.