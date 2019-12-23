Trabzon, Uzungöl'de yıkım gerginliği! Kaçak yapılar yıkıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesi, Uzungöl'de kaçak yapıların yıkım çalışması sırasında ekipler ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşananların ardından Uzungöl'de geniş güvenlik önlemi alındı ve kaçak yapılar yıkıldı.
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