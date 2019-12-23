Web TV Türkiye Trabzon, Uzungöl'de yıkım gerginliği! Kaçak yapılar yıkıldı

Trabzon, Uzungöl'de yıkım gerginliği! Kaçak yapılar yıkıldı

23.12.2019 | 16:24

Trabzon'un Çaykara ilçesi, Uzungöl'de kaçak yapıların yıkım çalışması sırasında ekipler ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşananların ardından Uzungöl'de geniş güvenlik önlemi alındı ve kaçak yapılar yıkıldı.

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