Web TV Türkiye Trump'tan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi

Trump'tan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi

18.10.2019 | 19:34

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'ın "Terörizmi yenelim" mesajına yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN TWİTTER MESAJINA DA CEVAP VERDİ

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

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