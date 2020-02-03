TSK, 4 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırıya böyle cevap verdi | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib eyaletinde Esed rejimi tarafından yapılan saldırıya anında cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. İşte misilleme anının görüntüleri...
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