Web TV Türkiye TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye |Video

TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye |Video

TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye |Video
04.02.2020 | 12:33

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç gönderdi. Halep’te uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 zırhlı araç, İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.


Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.


Halep kırsalına gönderilen takviye ekipler, Halep'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Zirbah köyünde yeni kontrol noktaları kurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye |Video 00:52
TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye |Video 04.02.2020 | 12:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İblid'de gözlem noktalarını güçlendireceğiz 13:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İblid'de gözlem noktalarını güçlendireceğiz" 04.02.2020 | 12:22
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video 02:28
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu | Video 04.02.2020 | 11:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor! 12:09
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor! 04.02.2020 | 11:56
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması 04:33
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması 04.02.2020 | 11:31
Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video 02:52
Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası Jandarma enkazda bulduğu altınları sahibine böyle teslim etti |Video 04.02.2020 | 10:51
CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video 00:19
CHP’de yalan rüzgarı sürüyor! Marmaray’dan sonra şimdi de millet bahçelerini sahiplendiler | Video 04.02.2020 | 10:27
İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan hikayeleri |Video 02:17
İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin gözleri yaşartan hikayeleri |Video 04.02.2020 | 09:11
İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video 01:33
İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı |Video 04.02.2020 | 08:06
Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video 01:10
Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu | Video 03.02.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 17:12
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video 03.02.2020 | 21:08
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor | Video 04:55
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor | Video 03.02.2020 | 18:13
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 01:33
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video 03.02.2020 | 17:52
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 11:32
Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi 03.02.2020 | 17:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 23:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten canlı yayında İblid'deki hain saldırı hakkında açıklama |Video 03.02.2020 | 17:30
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık | Video 12:11
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" | Video 03.02.2020 | 15:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 01:37
Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar 03.02.2020 | 13:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 00:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında |Video 03.02.2020 | 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından resmi törenle karşılandı 03.02.2020 | 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da 03.02.2020 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN