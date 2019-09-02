TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 5 terörist daha etkisiz hale getirildi!

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı yapılan operasyonla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.