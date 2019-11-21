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Tüketici güven endeksi yükseldi

21.11.2019 | 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 yükseldi ve Ekim ayındaki 57 düzeyinden, Kasım ayında 59.9 düzeyine yükseldi. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı özlem Doğaner, A Para canlı yayınında; Kasım ayında bir önceki aya göre yükselen Tüketici güven endeksi verilerini yorumladı.

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