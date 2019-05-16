Tuncay Özilhan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Tuncay Özilhan'ın bu açıklamalarını SATA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında yorumladı.