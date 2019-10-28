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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

28.10.2019 | 09:54

Tunceli'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından merkez kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını aktardı.
Açıklamada,"Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.


Öte yandan operasyonun devam ettiği bölgeye de havadan takviye yapıldığı öğrenildi.

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