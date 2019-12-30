Turizmde yeni rekor! Yabancı turist sayısı 11 ayda %14,31 arttı
Türkiye turizmde yeni bir rekora imza attı. 2019 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 11 ayda %14,31 artışla 42,9 milyon oldu.
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