Web TV Türkiye Türk askeri Libya'da neden önemli?

Türk askeri Libya'da neden önemli?

31.12.2019 | 17:01

TSK’nın Libya’da asker bulundurmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclis başkanlığına sunuldu. TBMM Genel Kurulu 2 Ocak günü olağanüstü toplanacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Talha Köse bu tezkerenin detayını ve önemini A Haber’e anlattı.

Köse; Libya'da darbe sonrasında iç savaşa dönüştürülmeye çalışılan süreci tekrar müzakereyle neticelendirme konusunda Türkiye'nin tavrının ortada olduğunu belirtti.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama projelerinin var olduğunu söyleyen Köse; bu denklemin en önemli ayaklarında Mısır ve Libya'yı görüyoruz." dedi.

Libya ile yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uzun vadede çıkarlarını koruyacağını belirten Köse, Amerika'nın tavrıyla ilgili olarak;

"Amerika'nın genel yaklaşımı Ortadoğu'da ki çatışmalardan sıyrılmak ve askeri olarak müdahil olmamaktır. Amerika yönetiminin Hafter yönetimiyle birlikte olduğunu ve destek verdiğini biliyoruz." diye belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ MEŞRU HÜKÜMETİ MASAYA DAHA GÜÇLÜ TAŞIMAK"

Köse Türkiye'nin öncelikli hedefleri arasında ise; hava saldırılarını önlemek ve meşru hükümeti Berlin'deki müzakere masasına daha güçlü taşımak olduğuna değindi.

ABD'nin ve Avrupa'nın barış doğrultusunda denkleme dahil olmalarının dengeleri koruyacağına değinen Köse; Türkiye'nin Rusya ile anlaşmasının da Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan denklemini bozmaması açısından önemli." dedi.

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