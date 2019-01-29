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Türk askerleri Kardak kayalıklarında kuş uçurtmuyor

Her yıl 28-30 Ocak arasında Bodrum’a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya gelen Yunan askerleri bu yıl Kardak kayalıklarına gelemedi. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarını 24 saat izlemeye aldı.

Kardak Kayalıklarına her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak krizinin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtturmuyor.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesine yaklaşık 3'5 mil uzağında olan Kardak Kayalıklarında Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi 1 sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarının etrafında devriye atmaya bugünde devam etti. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgeye hiç uğramadı.
Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 Mil uzaklıktaki Çavuş adasına yapılan gözetleme kulesinde 24 saat Kardak kayalıklarını izlemeye devam ediyor.

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Türk askerleri Kardak kayalıklarında kuş uçurtmuyor
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