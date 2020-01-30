Web TV Türkiye Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor
30.01.2020 | 14:34

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." dedi. Çelik, "O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir." ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor 02:18
Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor 30.01.2020 | 14:34
AK Parti'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki! 05:35
AK Parti'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki! 30.01.2020 | 14:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki Şımarık ırkçı çocuklar hadlerini bilsin 01:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki "Şımarık ırkçı çocuklar hadlerini bilsin" 30.01.2020 | 14:24
Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti 01:21
Deprem fırsatçıları emlak fiyatlarını yükseltti 30.01.2020 | 12:46
İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 01:36
İBB'den İstanbul'da vatandaşın hayatını kurtaracak kentsel dönüşüm projesine engel! 30.01.2020 | 12:43
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 02:59
24 kişilik Türk heyet Antarktika bilim seferinde yerini alacak 30.01.2020 | 12:17
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 00:32
Elazığ'da deprem fırsatçıları kiraları arttırdı! 30.01.2020 | 12:08
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 19:00
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı 30.01.2020 | 10:56
Kapan-5 Gabar Operasyonunun başlatıldığı bildirildi 02:22
"Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi 30.01.2020 | 10:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber’e konuştu 30.01.2020 | 09:19
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 02:14
Olçok ailesini acı gününde yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan taziyeye gitti ve dua etti 30.01.2020 | 00:07
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 08:56
Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı binaları denetledi, önemli açıklamalar yaptı 29.01.2020 | 17:56
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 29.01.2020 | 17:40
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 03:05
TBMM'de ortak Kudüs bildirisi 29.01.2020 | 17:14
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 01:51
İstinaftan Boydaklar’a kötü haber 29.01.2020 | 17:00
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 16:57
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cenazeye Başkan Erdoğan da katıldı 29.01.2020 | 16:59
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 06:53
İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu önünde protesto 29.01.2020 | 16:26
Türk bilim insanlarından yeni buluş 03:59
Türk bilim insanlarından yeni buluş 29.01.2020 | 15:09
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 02:12
Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz 29.01.2020 | 14:31
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 04:39
Elazığ'ın en güvenli binası şehir hastanesi! Deprem izolatörleriyle sallantı önleniyor 29.01.2020 | 14:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN