Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." dedi. Çelik, "O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir." ifadelerini kullandı.