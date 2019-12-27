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Türk malı yerli otomobilin tüm özellikleri ortaya çıktı! İşte milli otomobilimizin tüm özellikleri, modelleri ve yol sürüşü...

27.12.2019 | 09:33

Yıllardır özlemle beklenen yerli ve milli otomobilimizin özellikleri açıklandı! Türk malı yerli otomobil kaç model olacak? Türk malı yerli otomobilin çeşitleri ve fiyatları ne olacak? İşte Türk malı yerli otomobilin yol testleri ve iç dış görüntüleri ve tüm özellikleri...

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