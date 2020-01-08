TürkAkım açılış töreninde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın tarihi nitelikte bir proje olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise tarihi anlaşmaya ilişkin olarak, "Rus doğal gazının Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım'ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.