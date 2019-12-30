Türkiye, 1997'de Hürriyet Gazetesi'nin karikatür çizerek alay ettiği her şeyi ve fazlasını başardı!
1997'de Hürriyet Gazetesi, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Türkiye bunları başaracak dediği tüm projelerle karikatür çizerek böyle alay etmişti!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş 30.12.2019 | 10:24
03:13
İşte Sinan Aygün'ün CHP'den istifa dilekçesi! 30.12.2019 | 10:05
03:04
Sinan Aygün CHP'den istifa etti! 30.12.2019 | 09:39
00:59
00:57
Batman'da DEAŞ'a şafak operasyonu 30.12.2019 | 09:03
07:32
03:53
Bakan Soylu "Terör örgütünü tarihe gömeceğiz" 29.12.2019 | 17:37
17:42
02:49
01:39
02:51
Bakan Akar ve komutanlardan sınırın sıfır noktasında kritik ziyaret! 29.12.2019 | 10:06
02:58
06:17
01:31
01:08
Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi 28.12.2019 | 17:27
00:29
Murat Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk! 28.12.2019 | 17:24
02:25
MHP lideri Bahçeli'den 'Libya Tezkeresi' açıklaması 28.12.2019 | 17:06
01:59
Bakan Albayrak'tan Van'a özel teşekkür! 28.12.2019 | 15:12
01:09
"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak! 28.12.2019 | 13:55