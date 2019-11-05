Türkiye, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ablasını yakaladı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından; Türkiye'nin Suriye’nin Azez kentine düzenlediği operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını duyurdu.
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