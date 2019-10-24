"Türkiye Deaş ve YPG'ye karşı güçlü mücadele verdi" Ömer Çelikten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı beraberindeki diplomatik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, ""Her ülke kendi vatandaşını almalı, almıyorlarsa 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz' anlamına gelmez. Özellikle AB ülkeleri sorumluluklarından kaçıyor." ifadelerinde bulundu. Çelik ayrıca, "Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor" dedi.