Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi
Türkiye ekonomisindeki toparlanma uluslararası kuruluşların raporlarında da pozitif değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor. Uluslararası para fonu 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi 28.12.2019 | 17:27
00:29
Murat Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk! 28.12.2019 | 17:24
02:25
MHP lideri Bahçeli'den 'Libya Tezkeresi' açıklaması 28.12.2019 | 17:06
01:59
Bakan Albayrak'tan Van'a özel teşekkür! 28.12.2019 | 15:12
01:09
"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak! 28.12.2019 | 13:55
00:55
04:40
2020 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları... İşsizlik maaşı nasıl alınır? 28.12.2019 | 13:38
03:01
02:38
Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı? 28.12.2019 | 12:57
07:24
08:14
07:45
Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı 28.12.2019 | 11:46
05:23
05:38
Dünya basını Türkiye'nin otomobilini konuşuyor! 28.12.2019 | 11:24
24:54
Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalar 27.12.2019 | 21:43
00:51
Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u andı 27.12.2019 | 20:27
00:31
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada olay oldu! "Otomobil nerede?" 27.12.2019 | 19:43
06:25
03:03
Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda! 27.12.2019 | 17:13