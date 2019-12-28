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Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi

28.12.2019 | 17:27

Türkiye ekonomisindeki toparlanma uluslararası kuruluşların raporlarında da pozitif değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor. Uluslararası para fonu 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.

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