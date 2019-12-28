Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi

Türkiye ekonomisindeki toparlanma uluslararası kuruluşların raporlarında da pozitif değerlendirmelere konu olmaya devam ediyor. Uluslararası para fonu 2019 yılı için hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kurum Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme beklediğini açıkladı.