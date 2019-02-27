Türkiye Emlak Bankası geri döndü... Bankanın gayrimenkul sektörüne destek olması bekleniyor!

Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nın yaptığı incelemeler sonucunda onay aldı. Bankanın faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Türkiye'de katılım bankası olarak hayata geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın yakın zamanlar şubeleşmeye başlaması bekleniyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankasıyla sektöre ve Gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Böyle gayrimenkul sektörüne Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın destek olması bekleniyor. Emlak Bankası'nın bankacılık yapma yetkisi 3 Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararla sona erdirilmiş ve tasfiye kapsamına alınmıştı.