'Türkiye faiz indirim sürecine girdiği için kurda aşırı değerlenme beklenmiyor'
Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci, kur beklentilerini ve TL varlıkların seyrini A Para yayınında değerlendirdi. Şekerci, faiz indirim sürecine dikkat çekerek ekonomideki olumlu seyirle ilgili olarak 'Türkiye faiz indirim sürecine girdiği için kurda aşırı değerlenme beklenmiyor' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:40
03:07
00:56
Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar 06.11.2019 | 15:28
00:54
Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin hanımını yakaladık" 06.11.2019 | 15:17
32:45
02:09
02:11
00:25
01:58
Annelerin evlat direnişi 65. gününde 06.11.2019 | 11:03
01:02
Tel Abyad'da yine siviller hedef alındı 06.11.2019 | 10:56
00:52
Bebeğinin ölümüne kalbi dayanmadı 06.11.2019 | 10:32
01:14
'Barış Pınarı' şehidi sonsuzluğa uğurlandı 06.11.2019 | 10:30
01:45
MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi 06.11.2019 | 10:06
01:45
02:09
01:37
Kılıçdaroğlu, tutuklanan HDPKK'lıları böyle savundu! 05.11.2019 | 22:18
01:49
03:23
Başkan Erdoğan: Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz 05.11.2019 | 20:53
02:07
İçişleri Bakanlığı CHP'nin Çubuk raporunu delillerle tek tek yalanladı! 05.11.2019 | 16:47
01:18
Meral Akşener'den PKK'nın tehdit ettiği Seçil Öğretmen'e destek 05.11.2019 | 15:29