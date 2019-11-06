Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci, kur beklentilerini ve TL varlıkların seyrini A Para yayınında değerlendirdi. Şekerci, faiz indirim sürecine dikkat çekerek ekonomideki olumlu seyirle ilgili olarak 'Türkiye faiz indirim sürecine girdiği için kurda aşırı değerlenme beklenmiyor' dedi.