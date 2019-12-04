İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden tarihi NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye damga vurdu! Tarihi Zirve'de ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar önünde hoş ama boş konuşmakla itham ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, tarafından da 'Fincanları kırıyorsun' şeklinde uyarıldı! ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile Türkiye'nin tezlerindeki haklılığı vurguladığı zirvede; Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi suçlayarak terörist gruplara destek açıklaması ise talihsiz ve mantıktan yoksun açıklamalar olarak yorumladı. Tüm bunların ardından, NATO Liderler Toplantısı kapsamında Londra'da düzenlenen "NATO Engages" programında; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'NATO'nun Baltık Planı'na YGP şartı' hakkında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" şeklindeki açıklamsı ise deyim yerindeyse gündeme bomab gibi düştü! Sabah Gazetesi, Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO zirvesini A Haber canlı yayından yorumladı ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirveye dam vurduğun belirterek "Türkiye, geleneksel ezberleri çok ciddi biçimde sarsıyor" dedi.