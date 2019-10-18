Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Onlarca STK'nın dahil olduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'nin güvenlik politikaları eksenindeki hamlelerini desteklediğini bildirdi.
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