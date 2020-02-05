Türkiye, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerini son yolculuklarına uğurladı | Video
Türkiye, İblid'deki kalleş saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerini memleketlerinde dualarla son yolculuklarına uğurladı...
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