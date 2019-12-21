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Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

21.12.2019 | 17:10

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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