Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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