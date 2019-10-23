Web TV Türkiye Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik tarihi mutabakat

Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik tarihi mutabakat

23.10.2019 | 08:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın Soçi kendindeki tarihi görüşmenin sonunda; Türkiye ile Rusya arasındaki 10 maddelik tarihi mutabakat açıklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:19
Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı! 23.10.2019 | 08:54
04:15
Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik tarihi mutabakat 23.10.2019 | 08:58
00:45
Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama 22.10.2019 | 22:34
02:56
"Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür" 22.10.2019 | 21:58
02:31
ABD basınından YPG iddiası: Çekildiler 22.10.2019 | 21:40
02:47
İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatının detayları 22.10.2019 | 21:39
02:41
İşte 10 maddelik tarihi mutabakat 22.10.2019 | 20:20
20:59
Başkan Erdoğan ile Putin'den kritik zirve sonrası önemli açıklamalar 22.10.2019 | 20:17
00:23
CHP'lilerin skandal PYD tercihi! 22.10.2019 | 19:35
02:27
Süre doluyor çekilme sürüyor! PKK/YPG konvoyu Kamışlı'dan ayrıldı 22.10.2019 | 19:04
02:14
Kayyum atanan belediyeden yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek 22.10.2019 | 18:19
02:56
SMO askerleri PKK/YPG’ye ait tünelleri imha ediyor 22.10.2019 | 18:19
00:31
Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği küstah mektubu okudu, CHP'liler alkışladı 22.10.2019 | 17:58
00:58
Şehidin oğlundan Mehmetçiğe duygulandıran mektup 22.10.2019 | 17:01
01:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mızraklı tutuklandı 22.10.2019 | 17:18
00:31
CHP’den skandal! Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu alkışladılar 22.10.2019 | 17:13
15:07
Müge Anlı, Türkiye'yi sarsan cinayetinin kan donduran şok detaylarını canlı yayında şema ile böyle anlattı! (22 Ekim 2019 Salı) 22.10.2019 | 16:20
06:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu 22.10.2019 | 13:03
06:16
ABD Medyasından harekat yorumu: "Erdoğan kazandı, tam bir Türkiye zaferi" 22.10.2019 | 12:42
02:03
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa 11 kilometre kaldı 22.10.2019 | 12:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN