Türkiye Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetini konuşuyor! İdam cezası gelecek mi? Kadın cinayetinde cezalar yeterli mi?

Kırıkkale'de eski kocası bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un ortaya çıkan ölüm anı videosu Türkiye'yi sarstı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda eski kocası Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızları önünde boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" çığlıkları kan dondurdu. Olayın ardından sosyal medyada idam cezası konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı soruları değerlendirdi, önemli açıklamalarda bulundu.