Türkiye, Libya ile mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu
Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.
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