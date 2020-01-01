Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?" diyerek ABD'nin yaptırım açıklamalarına tepki gösterdi ve "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız." dedi.