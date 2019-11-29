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Türkiye şehitlerini uğurluyor

29.11.2019 | 14:18

Tankçı Uzman Çvş. Davut Armağan Keskin Akçakale ilçesindeki karakola Tel Abyad'tan düzenlenen havanlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. 28 yaşındaki şehit için baba ocağı Balıkesir'de tören düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ve hemşehrileri katıldı.

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