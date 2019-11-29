Türkiye şehitlerini uğurluyor
Tankçı Uzman Çvş. Davut Armağan Keskin Akçakale ilçesindeki karakola Tel Abyad'tan düzenlenen havanlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. 28 yaşındaki şehit için baba ocağı Balıkesir'de tören düzenleniyor. Törene şehidin ailesi, yakınları ve hemşehrileri katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:33
Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e evinde ziyaret! 29.11.2019 | 14:53
00:44
Türkiye şehitlerini uğurluyor 29.11.2019 | 14:18
06:07
Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine böyle teslim edildi 29.11.2019 | 11:02
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” 29.11.2019 | 10:39
06:36
Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi 29.11.2019 | 10:09
01:35
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı! 29.11.2019 | 09:53
11:50
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar 29.11.2019 | 00:17
01:17
Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi 28.11.2019 | 22:43
04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12
01:26
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? 28.11.2019 | 20:32
02:13
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için 28.11.2019 | 20:33
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti! 28.11.2019 | 16:19
00:49
01:22
01:15
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42