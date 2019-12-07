Türkiye'den göçmenlere şefkat eli! Polis yaralı Suriyeliyi sırtında taşıdı
Suriye'de başlayan 2011'deki iç savaş nedeniyle 1 milyona yakın insan hayatını kaybederken 6 milyon Suriyeli ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye ile sınır olan Türkiye mülteciler için hiçbir insani görevden kaçınmadı. Ancak batı olarak ifade edilen Avrupa ülkeleri yaşanan insanlık dramına kayıtsız kaldılar. Türk polisi Hatay'da yaralı bir Suriyeli kadını iki kilometre taşıyıp ambulansa götürürken Yunan askerleri ülkelerinde yakaladıkları kaçak göçmenlere inanılmaz işkenceler yaparak adeta ölüme sürüklediler. İşte o çarpıcı görüntüler...
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