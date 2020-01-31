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Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu | Video

Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu | Video
31.01.2020 | 09:18

Türkiye vatandaşlarını koronavirüsü salgınının başladığı Çin'den getirtmek için operasyona başladı. Dünyanın korku ve endişeyle takip ettiği koronavirüs salgınından kötü haberler peş peşe geliyor. Virüs vakalarının sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı da 170 oldu. Öte yandan Türkiye Çin'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek.

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