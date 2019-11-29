Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.
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