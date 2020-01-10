Web TV Türkiye Türkiye'nin otomobili Dünya'ya tanıtılıyor

Türkiye'nin otomobili Dünya'ya tanıtılıyor

10.01.2020 | 16:50

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle tanıtımı yapılan Türkiye'nin otomobili Uluslararası Arena'da da tanıtılmaya başlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim CEO'su Gürcan Karakaş Dünya'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020'ye katıldı. Karakaş yerli otomobilin tanıtımını yaptı.

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