Web TV Türkiye Turuncu listedeki terörist öldürüldü!

Turuncu listedeki terörist öldürüldü!

17.12.2019 | 16:04

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin-Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:15
Rekabet Kurumu'ndan yeni açıklama: "Google diğer ülkelerdeki gibi yükümlülüklerini yerine getirmeli" 17.12.2019 | 16:22
01:48
Turuncu listedeki terörist öldürüldü! 17.12.2019 | 16:04
01:55
Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'dan açıklama! 17.12.2019 | 15:18
06:03
Diyanet'ten 'Camide tabure' genelgesi! "Tabure cami kültürüne uygun değil" 17.12.2019 | 14:35
01:36
Bahçeli'den yeni parti tepkisi 17.12.2019 | 14:31
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre'de 1. Küresel Mülteci Forumu'nda önemli açıklamalar 17.12.2019 | 13:36
01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi" 17.12.2019 | 13:31
02:33
"En fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak hitap ediyorum" 17.12.2019 | 13:23
09:23
17-25 Aralık Yargı Darbesinin 6'ıncı yılı! İşte FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının tüm detayları... 17.12.2019 | 12:27
05:44
CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş! 17.12.2019 | 10:12
03:11
Derin 'Hürriyet' harekete geçti! Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı? 17.12.2019 | 01:58
04:56
CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı 17.12.2019 | 00:34
05:10
17-25 Aralık kumpası nasıl kurgulanmıştı? 16.12.2019 | 21:40
18:44
Başkan Erdoğan Cenevre'de konuştu: Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz 16.12.2019 | 21:31
03:32
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105’inci gününde 16.12.2019 | 16:09
02:59
Başkan Erdoğan'a İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlardan coşkulu karşılama! 16.12.2019 | 15:08
04:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de 16.12.2019 | 14:52
07:05
'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi... 16.12.2019 | 14:03
03:57
"Bu türden olayların yaşanmaması için de bu herkese bir ders olur" 16.12.2019 | 12:33
13:43
Başkan Erdoğan'dan İncirlik ve Kürecik resti "Gerekirse kapatırız" 16.12.2019 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN