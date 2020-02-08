Üç Bakan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 Elazığ depreminin ardından Elazığ'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu bölgeye yapılan yardımlar hakkında konuştu. Soylu, "Şu ana kadar 82 milyon lira yardım dağıtıldı. Yardımlar dağıtılmaya devam ediyor. Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, "Jandarma evleri ücretsiz taşıyacaktır. dedi. Bakan Soylu Kızılay ile ilgili de açıklama yaptı. Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'da hasarlı binalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 8519'dur." açıklamasını yaptı. Bakanların son dakika açıklamaları...