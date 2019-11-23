Uğur Dündar'dan "Külliye'ye giden CHP'li yalanı" hakkında flaş açıklama!

Gazeteci Uğur Dündar "Külliye'ye giden CHP'li yalanı" ile ilgili konuştu. Dündar, "Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu" dedi.