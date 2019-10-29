Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ukrayna Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Büyükelçilik çalışanlarının kutlama mesajlarının yer aldığı paylaşım yapılan videoda, “Dost Türk halkı ve Ukrayna halkı adına, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bağımsızlığın ve egemenliğin değerini iyi bile, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da derinleşmesini diliyoruz. Türkiye ve dost Türk halkına barış, refah, mutluluk ve esenlikler diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.
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