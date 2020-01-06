Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Kanal İstanbul’un önemini anlattı

Dünya’nın ve Türkiye’nin dört gözle beklediği, Başkan Erdoğan’nın ‘hayalim’ dediği Kanal İstanbul projesinin önemi ve kazanımları bir kez daha gözler önüne serildi. Kanal İstanbul’un önemini Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan A Haber’e anlattı.

Kanal İstanbul'un yapılmasının önemini şöyle açıklayan Bakan Cahit Turhan; "Ortalama 5 yılda bir ölümlü kazaların yaşandığını belirterek Boğazdan geçen gemilerin yük tonajı giderek artıyor ve bu tehlikeli daha da büyütüyor."dedi.

MONTRÖ GEÇERSİZ Mİ OLACAK?

Montrö anlaşması ile ilgili eleştirilere; "Montrö anlaşması, Marmara, Çanakkale ve Karadeniz Boğazını kapsayan bir anlaşmadır. Bu Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güvenliğini sağlar ve buradan ticari geçişlerin engellenemez olduğunu belirtir. Geçişleri engellemediğiniz ve tarafların hakkı korunduğu müddetçe Montrö zafiyete uğramayacaktır. "ifadesinde bulundu.

ÜLKELER KANAL İSTANBUL'U NEDEN GEÇİŞ İÇİN KULLANMALI?

Ülkelerin kanal İstanbul'u neden geçiş için kullansın sorusuna ise Cahit Turan;

"Bu kanalla güvenli deniz trafiği hizmeti vereceğiz. Ancak elbette biz kimseye bu kanalı zorla kullandırmayız." dedi.

KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'U SUSUZ BIRAKIR MI?

Turhan, İstanbul'u susuz bırakacağına dair eleştirelere; " İstanbul'un suyuna en fazla 10 binde 2 gibi bir oranda etkisi olacağını belirten Turhan; "İstanbul'un günlük su ihtiyacı 1 milyar metreküpün üzerinde ve İstanbul'a yetecek suyu Tarım ve Orman Bakanlığı Melen projesi ile su alanında büyük yatırımlar yapıyor." dedi.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede aktif bir fay hattı olmadığını belirten Bakan Turan; "En yakın aktif fay hattı, Marmara Denizi içerisindeki 11 km'lik fay hattıdır." ifadesini kullandı.

KANAL İSTANBUL İÇİN HANGİ ARAŞTIRMALAR YAPILDI?

Ulaştırma bakanı Turan; " Fransa'da bulunan Dünya'nın en büyük laboratuvarında deniz hareketlerinin model testlerini yaptık. Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde oluşabilecek tsunami hareketleri de test ettik." dedi.

"BU ÜLKEDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYANLAR YAPILAN İŞLERİ ELEŞTİRMEKLE TATMİN OLUYOR"

Cahit Turan Kanal İstanbul eleştirilerine ise; "Bu ülkede taş üstüne taş koyma becerisini ve vizyonunu taşımayan insanlar yapılan bu hizmetleri eleştirmekle tatmin oluyorlar. "diyerek sözlerini noktaladı.