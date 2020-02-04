Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi. "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Turhan ayrıca, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi.
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