Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 'Kanal İstanbul' hakkındaki o iddiaya cevap: "Montrö'ye göre mümkün değil"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Ahaber canlı yayınında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan Kanal İstanbul'un güzergahıyla ilgili olarak, "Biz bu kanalı İstanbul'un Avrupa tarafında yapmak istiyoruz, bu koridorları belirledik" dedi. Turhan 'ABD gemisi geçecek' iddialarıyla ilgili olarak, "Montrö'ye göre mümkün değil." açıklamasında bulundu.
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